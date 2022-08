: si esalta sul colpo di testa di Zapata.: grintoso capitano rossonero. Spinge quando può ma senza quella precisione che aveva avuto contro l’Udinese.: la deviazione sfortunata sulla conclusione di Malinovskyi non macchia una prova tutto sommato positiva.: tiene botta con Zapata che gli va via di rado.: chiusura sontuosa su Pasalic, a metà ripresa, che vale come un gol. Prova le sue solite scorribande ma non è fortunato in diverse circostanze.: non è al meglio della condizione e si vede ma lotta come un leone su ogni pallone.: un gol strepitoso con un sinistro a giro. Tanta legna in mezzo al campo quando l’Atalanta fa valere tutta la sua intensità.: fallisce una palla gol macroscopica nel primo tempo sul risultato di 0-0. Combina poco e nulla, serata da dimenticare (dal 20’ st: prova ad allungare le maglie difensive dell’Atalanta): trova pochi spazi per incidere ma è anche meno brillante rispetto alla splendida prestazione offerta contro l’Udinese. (dal 13’ st: geniale la verticalizzazione manda in porta Tonali. Lampi di classe cristallina): Gasperini ordina ai suoi di triplicare la marcatura sul portoghese che non entra mai in partita. (dal 20’ st: buon ingresso, regala vivacità all’attacco): lasciato troppo solo in mezzo alla morsa dei difensori atalantini finisce per innervosirsi e rimedia un giallo evitabile. (dal 13’ st: da profondità alla squadra e si fa valere sul gioco aereo): legge bene la partita azzeccando i cambi che permettono al Milan di riprendere la partita.