Inter-Milan 4-2



Donnarumma 5,5: Raccoglie il pallone quattro volte dal fondo del sacco e qualche demerito è anche suo, specie nell'ultimo gol di Lukaku quando tarda l'uscita.



Conti 5: troppo timido per tutto l'arco della partita, tiene in gioco Sanchez in occasione della rete del pari. Un errore mortale che macchia ancora di più una prova non all'altezza.



Kjaer 5,5: nel primo tempo è perfetto, cerca spesso l'anticipo su Sanchez temendo la maggiore velocità del cileno. Si fa sovrastare da Lukaku nel gol che chiude le speranze rossonere.



Romagnoli 5: controlla con tempismo e classe Lukaku nella prima frazione, concedendogli poco e nulla. Lascia, però, de Vrij tutto libero di saltare per il gol del vantaggio nerazzurro. Crolla nel secondo tempo in maniera inconcepibile.



Hernandez 5,5: con il suo moto perpetuo mette in costante affanno Candreva nella prima parte di gara. Poi scompare dal campo ma non era stato sostituito.



Castillejo 6: tra i più intraprendenti ed anche uno degli ultimi a mollare. (dal 34' Leao s.v)



Kessie 5,5: la prestazione offerta nel derby è la fotocopia della sua stagione: prezioso nel primo tempo con il suo lavoro di pressing e giro palla, poi lascia spazio ad amnesie improvvise. Non esce su Brozovic in occasione del gol che dà il via alla rimonta. (dal 36' Paquetà s.v)



Bennacer 6: parte malino, sbagliando tanti palloni in uscita. Poi sale in cattedra e prova ad organizzare la manovra con coraggio.



Rebic 6,5: quando si accende dà sempre l'impressione di poter fare male all'Inter con la sua potenza e velocità. Alcune giocate esaltano, trova anche il gol dell'illusorio vantaggio. Finisce la benzina troppo presto e nel finale non si vede più. (dal 38' Bonaventura s.v)



Calhanoglu 6: il suo movimento tra le linee manda in tilt l'organizzazione difensiva nerazzurra. Fa bene le due fasi: morde le caviglie di Brozovic e si rende anche pericoloso in fase di conclusione. Il palo centrato a inizio partita grida vendetta.



Ibrahimovic 7: primo tempo d'antologia pura: serve un cioccolatino solo da scartare a Rebic che ringrazia e insacca, trova la zuccata vincente per il 2-0. Non era al meglio e nel secondo tempo non riesce più a incidere come vorrebbe. Il suo è stato un derby giocato da grande campione qual è.



Pioli 6: il 4-4-1-1 è una scelta che si rivela intelligente perchè mette in grande difficoltà l'Inter. Tardivo nella gestione dei cambi.