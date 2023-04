Napoli-Milan 0-4: pochi squilli da parte del Napoli ma risponde sempre presente quando chiamato in causa.: ci mette un'attenzione degna di nota su Kvaratskhelia lasciandogli sempre poco spazio per le giocate. Poi sale con costanza e anche pericolosità diventando spesso un uomo in più su quella fascia.: molto bravo a raddoppiare costantemente su Kvara. C'è un'intesa che funziona con Tomori.: rischia al 7' quando perde la marcatura su Simeone ma l'argentino non trova la porta. Poi sale di livello e alza un muro.: macina chilometri sull'out mancino, ma anche lì dietro fa un lavoro molto importante chiudendo con costanza le sortite offensive di Politano.: lavora specialmente davanti la difesa e pulisce qualche pallone in più. Il 3-0 nasce da un suo recupero a centrocampo.: fa sempre quel passo in avanti che si rivela utilissimo per i compagni, dato che riesce a rompere il primo pressing e si propone con qualità (38' s.t. De).: è la sua serata. Bello l'assist per Leao dopo una gran giocata sulla fascia, di qualità anche la rete del raddoppio (12' s.t.: entra con una voglia di spaccare il mondo e ci riesce. Si infila tra le maglie napoletano e con una serpentina arriva in porta trovando un gran gol. Ci prende gusto e tenta la rete dalla distanza ma Meret dice di no).: lavoro "sporco" per legare centrocampo e attacco, si applica soprattutto in fase di non possesso (38' s.t.).: il Milan ha bisogno di questo Leao. Al 17' apre le marcature con un dolce tocco sotto a tu per tu con Meret. Poi manda al bar Rrahmani e spara con il sinistro trovando un bellissimo gol che vale il 3-0 (29' s.t.: viene spesso in contro e attacca lo spazio, subentra con lo spirito giusto).: lavoro da centravanti vero, non si fa anticipare quasi mai dalla coppia Kim-Rrahmani. Sfiora un gol bellissimo al 50' (29' s.t.: entra a risultato acquisito, si accende con i compagni lì davanti ma non sfonda).: è il Milan che sognava, una squadra capace di andare al Maradona e rifilare 4 gol ad un Napoli che si avvicina allo scudetto. Una partita perfetta, dominata in intensità, qualità ed occasioni. Sarà da ripetere tutto questo in Champions.