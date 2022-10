6: attento nelle uscite alte, trascorre una serata quasi da spettatore non pagante.7: non concede mai la possibilità di andare al cross a Kostic, spinge con buona continuità. Straordinario il salvataggio nel finale su Kean lanciato a rete.6,5: di testa sono tutte sue, non da alcuna fatica contro Vlahovic.7: risponde alle critiche con una prova perfetta su Milik e una rete che pesa come6,5: più mezzala che terzino per lasciare tutta la fascia a Leão. A volte un po’ egoista ma nel complesso gioca un’ottima partita.7: impressionante per qualità e intensità. Tatticamente perfetto, è sempre nel posto giusto al momento giusto. In costante crescita.7: toglie spazio e tempo a Locatelli, alza un pressing asfissiante sul portatore di palla avversario. Una prestazione degna del suo idolo Gattuso.6,5: trequartista di sostanza alla Kessie. Chiude ogni linea di passaggio, fa valere la sua grande fisicità nei contrasti. Leggermente meno fluido nella gestione del possesso. (Dal 13’ st6: ordine nel finale)7,5: Pioli lo piazza sulla destra con il chiaro compito di cercare l’uno contro uno su Alex Sandro. Nel primo tempo ci riesce solo a sprazzi, nel secondo decide di vestire il mantello di SuperMan con un’azione personale favolosa iniziata dalla sua metà campo e conclusa con il gol del 2-0 che fa venire giù a San Siro. Personalità. (Dal 18’ st6: una giocata che fa alzare in piedi i tifosi)7,5: appartiene una stretta cerchia di eletti del mondo del pallone, fa quasi un altro sport per qualità delle giocatore e strapotere fisico. Solo il palo gli nega la gioia del gol, si prodiga anche in diversi ripiegamenti difensivi. Super.6: da una sua conclusione nasce il gol dell’1-0 di Tomori. Più sciabola che fioretto ma comunque prezioso per la squadra. (Dal 18’st6: aiuta la squadra nella fase di copertura)7: alzi la mano chi non era rimasto sorpreso alla lettura delle formazioni del Milan. Alla fine ha avuto ragione il tecnico emiliano su tutta la linea con una strategia e una gestione della rosa impeccabile.