Donnarumma 6,5: nel primo tempo si traveste da Uomo ragno e compie due autentiche prodezze su La Gumina e Caputo.

Calabria 5: ancora una volta svagato in fase di marcatura, sbaglia due diagonali che potevano costare un gol. Fase involutiva netta per il terzino destro rossonero.

Musacchio 5,5: non regala sicurezza al reparto, piedi ruvidi e qualche disattenzione di troppo. Se il Milan prende sempre gol qualche responsabilità la ha anche l'argentino.

Romagnoli 4,5: partita veramente strana quella del capitano. Rasenta la perfezione fino al 70' quando si rende protagonista di una follia regalando la palla a Mchelidze prima di atterrarlo per il rigore che costa due punti alla sua squadra.

Laxalt 6: su e giù lungo la fascia senza sosta, qualche cross interessante. Il meno peggio dei quattro di difesa, almeno ci prova.

Kessie 5,5: corre per tre, sbaglia per due. Cestina due occasioni da gol macroscopiche. (Dal 34' st Bakayoko 6: un bel recupero nel finale che evita la figuraccia al Milan)

Biglia 6,5: prova più che dignitosa del metronomo argentino. Trova il primo centro stagionale, con la deviazione di Capezzi, e gestisce bene il giro palla.

Bonaventura 6: partenza delle sue, con un paio di inserimenti che meritano migliore sorte. Nel finale paga dazio a livello fisico.

Suso 6,5: ingaggia un duello personale con Terracciano. Apre il compasso e disegna almeno tre conclusioni messiane ma l'appuntamento con il gol è ancora rimandato.

Borini 5,5: lavora tantissimo per la squadra, attaccando la profondità e provando a far salire la squadra. Meno lucido in area di rigore quando sbaglia molto dal punto di vista tecnico. (dal 28' st Castillejo 5,5: atteggiamento rivedibile, il suo ingresso non muove nulla)

Çalhanoglu 5: altra prova incolore per il talento turco, ancora il lontano parente del giocatore ammirato nella passata stagione. Un paio di conclusioni sballate, lento nelle giocate.(dal 28' st Cutrone 5,5: ha ancora male alla caviglia e si vede, non incide)

Empoli-Milan 1-1, le pagelle dei rossoneri: