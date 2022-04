Intervistato da Radio 24, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, non ha parlato soltanto del futuro dello stadio, ma anche di mercato.



PIOLI - "Devo fare i complimenti a Gazidis e a Maldini che stanno ottenendo grandi risultati sportivi riuscendo comunque a tenere a posto i conti. Ottima la scelta di Pioli che resterà a lungo con noi".



PARAMETRI ZERO - "Il calcio è cambiato, perchè la sostenibilità economica è una necessità per tutti. Se il giocatore fa richieste insostenibili, siamo disposti anche a perderlo a zero".