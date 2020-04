Le fonti societarie e para-societarie in questo periodo senza calcio giocato (ma parliamoci chiaro: sarebbe stato lo stesso anche con il campionato in corso visto che la stagione rossonera è ormai da tempo compromessa) sono e saranno impegnate su due fronti., senza contare che era stato lo stesso Rangnick a chiedere e ottenere che la sua avventura rossonera fosse annunciata al più presto ( a novembre uscì l’indiscrezione su calciomercato.com e poi la notizia in tutta Europa). L’intento però adesso è quello di smentire l’accordo e anzi affievolire le possibilità di un suo approdo in rossonero per evitare conseguenze pesanti dal punto di vista economico nelle vertenze legali di Boban e company. Oltre che provare a garantire un minimo di tranquillità smarrita a Ibra e compagni fino a fine stagione. Entrambi obiettivi irraggiungibili.. Non si sa ancora esattamente se l’attuale DT del Lipsia verrà a fare il dirigente o l’allenatore ma si sa per certo che è un. Effettivamente ci sono 8 belle plusvalenze realizzate dai club di Rangnick legate ai vari nomi da Luis Gustavo a Minamino.. O di chi tirava fuori dal cilindro un Donnarumma 16enne a un milione di euro dando la possibilità a chi gli è succeduto di farne un tesoro di mercato.Vogliamo sottolineare come Antonio Conte riesce a trasformare giocatori mediocri in pedine decisive? Vogliamo elencare le operazioni da applausi della coppia Tare-Lotito? Ho citato giusto i primi che mi vengono in mente, tanto per spiegare cheQuindi, lo dico in tempi non sospetti, non facciamoci subito abbindolare dai numeri e dalle gesta che ci verranno sottoposti nei prossimi mesi sul tecnico tedesco.. Anche perché, e qui l’opera di legittimazione da parte della comunicazione para-societaria era cominciata un mesetto fa, il buon Rangnick che secondo i più arditi opererà con la benedizione e sull’esempio di un mostro sacro come Arrigo Sacchi, non avrà al suo fianco la triade Braida-Galliani-Ramaccioni, ma ilAnche qui però, proprio nei giorni in cui si consumava il licenziamento di Boban, le solite fonti di informazione para-societarie si apprestavano a descrivere qualità e pregi dei due collaboratori misteriosi di Gazidis. Spero di sbagliarmi anche stavolta ma non so perché,Speriamo che gli esiti siano del tutto diversi.A proposito dei due figuranti cinesi, a giudicare dalle recenti dichiarazioni, visto che con l’alta finanza non gli è andata benissimo potrebbero dedicarsi alla comicità. Di questi tempi non è facile strappare un sorriso alla gente, i tweet di Yonghong Li sul Milan ci riescono.