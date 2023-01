Vero è che la squadra di Pioli è uscita male dalla Coppa Italia, ma già mercoledì ha l’occasione per l’immediata rivincita in SuperCoppa: se il Milan vince il derby di Riad, nessuno si ricorderà più di Adopo e della partita persa in casa, giocando in 11 contro 10 per quasi un’ora.Prima però c’è da pensare alla trasferta di Lecce, incredibilmente più difficile di quanto vorrebbe la logica della sfida fra i campioni d’Italia in carica e una neopromossa, per quanto con già solide tradizioni in Serie A.Riassumendo per grandi gruppi,di non avere rafforzato abbastanza la squadra,(e Massara), per avere scelto i giocatori sbagliati. Quelli che meno vengono messi in discussione sono proprio i calciatori, al contrario di ciò che solitamente avviene. È come se si capisse che più di tanto non possono dare (del resto si sa che dalle rape non si estrae il sangue, nonostante siano rosse). Infine ci sono quelli, tornando alla divisione in grandi gruppi,Va detta una cosa,prima i conti, poi il campo. Lo scudetto è arrivato prima del previsto, anche su assist altrui, ma il presidente Scaroni, un anno fa, in pieno testa a testa con Inter e Napoli, era stato sincero:Il titolo ha fatto cambiare gli slogan, ma non i programmi, altrimenti la scorsa estate, Maldini avrebbe fatto un mercato differente, puntando su giocatori pronti, rinforzi veri per la squadra campione d’Italia, e non investimenti che devono garantire la sostenibilità del club (i rinnovi di tutti i contratti, obbligano peraltro ad aumentare i fatturati).Pochi giorni dopo lo scudetto,Quindi è il primo oggi a non stupirsi se la squadra è meno forte di un anno fa,Ha puntato forte su De Ketelaere, pochi mesi dopo avere scaricato Enzo Fernandez. Ha creduto in Origi, nonostante i numeri già preannunciassero il flop. Per ora i fatti non gli danno ragione, càpita.Nella crescita esponenziale della squadra, in 2 anni i meriti di Pioli sono stati evidenti e ampiamente illustrati e riconosciuti da tutti.Dalla gestione dei calciatori, al modulo. Perché la difesa a 3? Qual è lo scopo? Contro il Torino in Coppa Italia, poi? E nel finale con la Roma? Theo è probabilmente il più forte terzino sinistro di spinta al mondo. Nel Milan fa spesso il mediano. Perché? Con Leao forma un teorico binario con pochi eguali in Europa per forza fisica, fantasia e pericolosità, ma il gioco del Milan li porta spesso entrambi fuori dalla posizione preferita. Perché?Se è un investimento, perché al suo posto gioca Diaz, che a fine stagione deve tornare al Madrid? Qual è poi il suo vero ruolo? Chi lo seguiva in Belgio, è convinto che non sia il trequartista che Pioli crede.Una partita da titolare a Verona e poi più nulla, nemmeno un minuto, Coppa Italia compresa. Possibile che sia tanto scarso?(nella squadra ultima in classifica, in verità), nel Milan che ha avuto mille infortunati, appena 2 in 4 mesi. Se non vale almeno Gabbia (che lo scorso anno era il quinto difensore; ora è il terzo) per quale motivo è stato preso?@GianniVisnadi