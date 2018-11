#Milan, le ultime di formazione in vista della sfida contro il #BetisSiviglia dal nostro inviato @86_longo pic.twitter.com/a4dvFgWO24 — calciomercato.com (@cmdotcom) 7 novembre 2018

Ilè pronto ad affrontare ilnella cornice dell'Estadio Benito Villamarin: il match valido per lava in scena5 ed è fondamentale per le sorti della squadra di Gennaronella competizione. Ecco tutte le ultime di formazione direttamente dall'Andalusia, con Hakanche dovrebbe tornare dal 1' dopo l'infortunio e la sorpresa Alessio