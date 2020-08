Maldini e Massara sono al lavoro sul mercato del Milan. È serrato il dialogo con il Chelsea per arrivare a un'intesa sul ritorno di Bakayoko. Il giocatore è da tempo d’accordo con i vertici milanisti, ma come al solito il dialogo con Marina Granovskaia è ricco di puntualizzazioni. In ogni caso anche su questo fronte si conta di giungere alla fumata bianca nel giro di pochi giorni. Al massimo la prossima settimana.



Per Serge Aurier del Tottenham tutto sembra apparecchiato sul piano economico, ma è curioso che l’ultima parola se la siano riservata a Londra, al quartier generale di Elliott. Lì hanno seguito da vicino il difensore francese: al vaglio non c’è certo il suo bagaglio tecnico. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, piuttosto interessa capire se sposerà appieno il nuovo progetto.