Milan, le ultime sul ballottaggio Adli-Bennacer

29 minuti fa



Sarà un Milan incerottato quello che affronterà la Juventus domani. Scelte obbligate per Pioli in difesa con Thiaw e Gabbia confermati come coppia centrale. L’unico ballottaggio aperto è quello tra Adli e Bennacer in mediana con il primo leggermente favorito.