Theo Hernandez e il Milan sono legati da un contratto fino al 2026. Nei giorni scorsi si è parlato molto di un possibile rinnovo imminente dell’ex Real Madrid ma, stando a quanto appreso da Calciomercato.com, l’idea c’è ma non si è ancora concretizzata in una trattativa. Furlani prenderà in esame il dossier Hernández probabilmente in Primavera.