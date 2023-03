Febbre da Champions per il Milan. Domani i rossoneri a Londra sfideranno il Tottenham di Antonio Conte per il ritorno degli ottavi: i rossoneri ripartono dall'1-0 dell'andata firmato Brahim Diaz che dopo appena sette minuti aveva deciso la sfida di tre settimane fa a San Siro.



La squadra di Pioli arriva a Londra con l'obiettivo di riscattare l'ultimo ko con la Fiorentina. A ventiquattr'ore dalla gara c'è ancora qualche dubbio da sciogliere per Pioli. Le ultime sulla formazione dal nostro inviato a Londra Daniele Longo.