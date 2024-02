Milan, Leao chiede il cambio: elettrodi in panchina, le condizioni

Possibile enorme tegola per il Milan e per Stefano Pioli. Durante la sfida europea contro il Rennes, valida per l’andata dei playoff di Europa League, il tecnico rossonero ha dovuto operare un cambio per alcuni problemi, di natura muscolare, accusati da Rafael Leao.



LE CONDIZIONI - L’episodio è avvenuto dopo l'ora di gioco, sul punteggio di 3-0 e con una rete che portava la sua firma: Leao, dopo essersi confrontato con il suo allenatore a bordocampo, ha chiesto il cambio per un possibile affaticamento muscolare. Al suo posto è entrato Okafor nella formazione rossonera. Maggiori informazioni ci verranno forniti nella giornata di domani, con il portoghese che sarà valutato dallo staff medico meneghino: non sarà preso nessun rischio verso Monza-Milan di domenica sera, se non al top il giocatore salterà la partita visti i tanti impegni ravvicinati. Altrimenti sarà regolarmente al suo posto sulla corsia sinistra.



AGGIORNAMENTI – In panchina, al portoghese sono stati applicati alcuni elettrodi per stimolare la zona del polpaccio destro. Ogni aggiornamento ci verrà dato nel corso delle prossime ore, ma l’ambiente rossonero osserva attentamente le condizioni del suo numero 10.