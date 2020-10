Rafael Leao, attaccante del Milan, in gol oggi contro lo Sparta Praga, parla a Sky Sport: "Gioco nel ruolo in cui mi mette il tecnico, che sia in fascia o centrale penso solamente a dare il massimo".



SUL CAMBIAMENTO - "L'anno scorso ero appena arrivato in un campionato difficile, come quello italiano. Quest'anno, invece, con un po' di esperienza in più e con la fiducia del mio allenatore e dei miei compagni riesco ad esprimermi meglio facendo gol ed assist".



SUL PARAGONE CON HENRY - "Ci assomigliamo un po' nella corsa".



SU PIOLI - "Il Mister mi parla molto e mi mostra spesso dei video indicandomi gli spazi che devo attaccare. La squadra è in fiducia. Quando c'è un ambiente così è tutto più facile".