Finalmente decisivo in una partita importante. Rafael Leao ha deciso la sfida contro la Juventus con un gol che è un concentrato di tecnica, velocità di esecuzione e istinto. Dopo una prima parte di stagione altalenante, l'attaccante portoghese sta stupendo tutti: 3 gol ( 5 totali) in 3 partite. Rafael mostra una determinazione mai vista prima perché non è certo facile determinare quando si entra a partita in corso come gli è capitato nelle ultime uscite del Milan.



INTUIZIONE BOBAN- Qualcuno aveva storto il naso al momento del suo acquisto ma alla fine aveva ragione Boban. L'ex dirigente del club di via Aldo Rossi ha sempre creduto fortemente nelle qualità di Leao tanto da aver chiuso l'affare con il Lille per la bellezza di 24 milioni di euro più il cartellino di Djalò. Ora Rafael, anche grazie ai consigli del 'fratello maggiore' Zlatan Ibrahimovic, vale molto di più.



IL NAPOLI E LA PREMIER LEAGUE - Qualche rimpianto sul portoghese può averlo il Napoli che, la scorsa estate, era stato molto vicino al classe 1999. E con il suo agente Jorge Mendes sono arrivate alcune chiamate dalla Premier League. Ma il Milan ha già deciso, tutti i dettagli nel nostro focus video.