Milan, Leao adesso è completo e fa la differenza: solo Vinicius meglio di lui. Tutti i numeri

Tuttavia vengono in aiuto i dati. E quelli sono inappellabili: il portoghese classe 1999 si è “evoluto”, ormai è un grande giocatore.(OptaPaolo). Spesso cambia la posizione venendo al centro del campo a dialogare con i compagni, liberando spazi per gli stessi e imbeccandoli con filtranti decisivi. Senza tralasciare il suo uno contro uno che spesso mette fuori gioco gli avversari. Nonostante il calo a livello realizzativo nell’attuale campionato (4 reti, lo scorso anno erano state 15) abbiamo preso in analisi i suoi numeri stagionali paragonandoli a quelli dei migliori esterni sinistri al mondo. Risultato?e pensare che dovrebbe essere la sua stagione negativa..

Infatti il classe 2000 brasiliano può vantare un bottino di 18 gol e 8 assist, mentre per il colombiano dei Reds classe 1997 sono 11 le reti e 5 gli assist. Per l'esterno d'attacco 2001 dei Gunners i gol ammontano a 8 e gli assist a 5, mentre il talentino belga 2002 dei Citizens ha messo a referto 4 gol e 6 assist ( arriviamo a 5 reti considerando l’inizio di stagione con il Rennes). Per finire il 77 del Napoli, che si avvicina soltanto ai numeri di Rafael Leao, avendo messo a referto 10 reti e 6 assist. Son del Totthenham non è stato preso in analisi dal momento che sta giocando gran parte delle partite come attaccante centrale nel 4-2-3-1 di Ange Postecoglu

Sono anche altri i dati che forniscono delucidazioni in merito alla crescita del portoghese, aiutiamoci con i numeri forniti da OptaAnalyst.La crescita del portoghese è evidente, e il Milan se lo coccola.(i ragazzi di Pioli sono attesi ai quarti dal derby europeo con la Roma) e nel mantenimento del secondo posto in classifica in Serie A.