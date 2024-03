Leao: 'Mi sento 100% milanista. Pioli sa come aiutarmi. Cose semplici? Io mi diverto con la magia'

Redazione CM

Rafael Leao manda segnali per il futuro: si sente milanista al 100%.



Il Milan batte lo Slavia Praga anche nella gara di ritorno in Repubblica Ceca e conquista l'accesso ai quarti di finale di UEFA Europa League. E il portoghese è protagonista nella gara: assist per Pulisic, triangolo con Theo Hernandez sul secondo gol e rete personale con una splendida conclusione a giro per il 3-0 finale in favore dei rossoneri.



Al termine della partita, Leao è intervenuto a Sky Sport: "Miglior momento della stagione? Sì, penso di sì. Mi sto sentendo bene, mi sto trovando bene con Giroud e Pulisic, anche la squadra sta bene".



STA SEGNANDO DI PIU' - "È il mio lavoro: aiutare la squadra anche quando non faccio gol o assist. Sono felicissimo di me stesso, però è la squadra che sta facendo bene".



PIOLI - "Come mi trovo con lui? Come dico sempre: è una persona in più che mi aiuta. Negli ultimi tre anni ha capito meglio come aiutarmi al 100% per fare la differenza, quindi questo momento buono è anche grazie a lui".



DESIDERIO PER I QUARTI? - "No, non ce l'ho, ma sappiamo che troveremo squadre importanti. Ma l'obiettivo è sempre lo stesso: vogliamo andare il più lontano possibile in questa competizione".



DOVE VUOLE GIOCARE? - "Dipende dalle partite. Ci sono gare in cui non posso sempre stare largo, altre in cui devo stare più alto, in mezzo, capire. Ora ho 24 anni, capisco meglio il gioco. Con Giroud e Pulisic ci capiamo bene: non ho bisogno di guardarli perché so già dove si mettono in area; poi dietro ho Theo, con lui ho un'arma in più. Tutti mi aiutano a essere un giocatore migliore, poi Pioli mi mette in condizione di stare tranquillo dicendomi 'Entra e divertiti'".



BISOGNA ESSERE PIU' FUNZIONALI? - "Un passaggio buono fa la differenza. Quando parlo di magia, di gioia, significa prendere il rischio. Le cose semplici le fanno tutti i giocatori. Io mi diverto così".



QUANTO TI SENTI MILANISTA? - "100%, ovvio. Ho avuto la fortuna di avere Ibrahimovic, un campione che mi ha aiutato: lui non mi faceva vedere i pregi che ho, ma mi ha fatto capire cosa è il Milan. Lui e Maldini mi hanno aiutato a capire quanto è grande il Milan. Da piccolo guardavo i campioni del Milan, ma poi quando sei qua è un'altra storia. È un orgoglio giocare per questa maglia e sono contento di essere qua".