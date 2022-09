Rafael Leao vuole provare la via del rinnovo con il Milan, ma lo farà soltanto alle sue condizioni. Secondo la Gazzetta dello Sport l'asso portoghese non vuole scendere sotto i 7 milioni di euro netti. A questo va aggiunta la richiesta di coprire tutta la somma che il giocatore deve ancora versare allo Sporting Lisbona per la multa impostagli per il trasferimento a gratis al Lille.