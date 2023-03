Così parlavain ottobre, rispondendo all’ennesima domanda sulle trattative per il. Nel frattempo il Mondiale è finito pochi giorni prima del 2022, l’anno dello scudetto del Milan grazie anche ai suoi gol, e fra tre mesi finirà anche il campionato del Napoli, ma del rinnovo di Leao non c’è la minima traccia.ricordando le trattative finite male con i vari Donnarumma, Calhanoglu, Romagnoli e Kessie, tutti diventati ex rossoneri.Rileggere, per credere, le ultime parole pronunciate da Leao domenica scorsa, dopo la preziosa vittoria contro l’Atalanta: “al Milan sto bene, ma vediamo alla fine che cosa succede”.con la fresca aggravante che Leao è stato il peggiore in campo contro l’Atalanta, perché il suo passaggio per il 2-0 firmato da Messias non è bastato per cancellare il ricordo dei suoi gol sbagliati in precedenza., al quale è riconosciuto il grande talento non accompagnato però dalla continuità, che è la caratteristica dei campioni veri sui quali si può fare affidamento sempre e non a intermittenza, specialmente nelle partite più importanti.Non a caso Pioli, che cerca di fare gli interessi del Milan, ha provato a stimolare Leao in tutti i modi, lasciandolo anche in panchina, nella speranza che il suo tardivo ingresso in campo ne scatenasse l’orgoglio. Come non detto, invece, perché Leao ha continuato a guardarsi attorno con aria smarrita con un atteggiamento indolente, il portiere del primo Milan di Berlusconi che vinse tutto perché davanti a lui giocavano Baresi, Donadoni, Ancelotti, Gullit e Van Basten, che facevano la differenza grazie alla loro continuità e non ogni tanto come Leao appunto.Ecco perché, a prescindere dal piazzamento finale e a maggior ragione nella malaugurata ipotesi della mancata partecipazione alla prossima Championscioè il quadruplo di quanto prende ora, con un contratto fino al 2027. E quindi, se Leao continua a tirare (troppo)anche perché l’attaccante dovrebbe riflettere sui propri limiti caratteriali, oltre che tecnici. Guarda caso, infatti, sabato non ci sarà nella delicata trasferta a Firenze, non per infortunio mae non un difensore più esposto al rischio di ammonizioni per scorrettezze., ma quello che non deve più succedere è lo stesso finale beffardo per il Milan, rimasto senza un altro giocatore e senza soldi dopo la sua partenza.Dentro o fuori, insomma, senza prolungare oltre l’attesa. In caso di mancato accordo, quindi, il Milan deve cedere subito Leao, senza rimanere a mani vuote tra un anno. E a quel punto dovrebbero poi essere bravi i dirigenti a reinvestire i soldi guadagnati, evitando di sprecarli come è appena successo con De Ketelaere. Ma questo, per adesso, è un altro discorso.