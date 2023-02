Il Milan non avrà a disposizione Rafael Leao in vista della sfida che vedrà i rossoneri affrontare la Fiorentina al Franchi nel prossimo turno di Serie A. L'attaccante portoghese era infatti diffidato ed è stato ammonito per proteste dall'arbitro Mariani nel corso di Milan-Atalanta. Leao chiedeva infatti il cartellino rosso a Toloi per aver fermato una chiara occasione da gol, ma la ripetitività delle proteste e le parole usate hanno convinto l'arbitro ad estrarre il cartellino giallo che, quindi, gli costerà una giornata di squalifica da scontare nel prossimo turno.