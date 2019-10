Nasce il primo Milan di Stefano Pioli. Secondo Sky Sport, a centrocampo "invertiti" Kessié e Paquetá: il primo a sinistra, il secondo a destra. Davanti alla difesa confermato Lucas Biglia. Ma la grande novità è in attacco, che viene stravolto. Domani dovrebbe partire fuori Piatek, gli viene preferito Leao, che Pioli vede da prima punta dopo averlo visto da vicino in allenamento. Il tridente dovrebbe essere composto da Suso, Leao e Calhanoglu. Il turco è favorito su Rebic, che era in corsa per una maglia e sembrava che potesse giocare.