Non solo formidabile talento nel calcio ma anche rapper. Rafael Leao si racconta: "Mio papà era un cantante, è anche arrivato a fare alcune cose, ma nulla di rilevante. Mio zio è stato un dj. Così ho sempre avuto la musica in casa, in famiglia. Ho iniziato a cantare durante la quarantena. Vivo da solo (a Milano, ndr) e ogni tanto vado a trovare la mia famiglia. E durante quei giorni non avevo nulla da fare. Io scrivo tantissimo: non sono una persona che parla. Cominciai a scrivere, scrivere e scrivere, per poi sperimentare sulle strumentali. Tutto iniziò per caso con gli amici".