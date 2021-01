Rafael Leao, attaccante del Milan, parla a Sky Sport dopo la vittoria di Benevento: "Uno dei più belli della mia carriera, ma la cosa più importante è la vittoria. Con un giocatore in meno, abbiamo lottato, da squadra. Scudetto? Strada è lunga, ma la cosa più importante, che guardo sempre, è la mentalità: quando non gioca Ibra gioca Rebic, senza Rebic gioca Hauge, questo risultato è dovuto a una grande mentalità".



IL CONTROSORPASSO - "Prima della partita avevamo visto che avevano vinto, ma siamo stati concentrati, portando tre punti a casa nostra. Tra poco una nuova partita, con la Juve, da vincere per il primo posto".



PIOLI - "Mi dà sempre fiducia, devo ringraziarlo perché mi fa giocare".