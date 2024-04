Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

si affrontano a San Siro nel secondo anticipo, il primo del sabato della 31esima giornata della Serie A 2023/24 con calcio d'inizio a partire dalle ore 15. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha scelto il signordella sezione di Termoli per dirigere la gara.vi fornisce la moviola live di tutti gli episodi arbitrali più discussi della partita.

MassimiBaccini – YoshikawaIv: ColomboVar: MariniAvar: ValeriTheo Hernandez arriva sul fondo e mette al centro per Giroud anticipato in angolo. Ma è tutto fermo, giusta la segnalazione del fuorigioco.Banda stende da dietro Chukwueze nell'incrocio di gambe. Ci poteva stare il gialloManca un giallo a Baschirotto per brutto fallo su Chukwueze. Il difensore stende al limite l'esterno nigeriano, ma la palla finisce sui piedi di Leao che tira e sfiora il gol con deviazione. Massimi si dimentica l'ammonizione che era sacrosanta.Chukwueze scatenato si lancia in contropiede e viene steso da Gallo. Massimi lo grazia del cartellino giallo poiché con l'ultimo controllo la palla era destinata verso l'out, ma il giallo ci stava.

Giallo a Blin che dopo un fischio dell'arbitro Massimi protesta animatamente. Giusta l'ammonizioneEccessivo il cartellino rosso mostrato a Krstovic. Il centravanti del Lecce guarda sempre la palla e prova un controllo aereo mettendo però la gamba alta sul costato di Chukwueze arrivatogli alle spalle. Giusto il fallo, giusto estrarre un cartellino, l'espulsione per grave fallo di gioco è quantomeno severa.