a San Siro, nella 31esima giornata di. Dopo l'1-1 con il Napoli, che ha consentito ai rossoneri di eliminare gli azzurri nei quarti di finale di, guadagnandosi la semifinale contro l'Inter, la squadra disi rituffa sul campionato, a caccia della qualificazione alla prossima Champions, a prescindere da come vada la campagna europea della stagione in corso., con una sola vittoria (il roboante 4-0 esterno sul Napoli), tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I tre punti odierni contro i salentini diventano quindi un obbligo per il Milan. Dall'altra parte della barricata, c'èe che nelle ultime sette giornate ha rimediato sei sconfitte e un pareggio, l'1-1 di settimana scorsa contro la Sampdoria. Anche i giallorossi diquindi hanno l'obbligo di fare punti, per non farsi risucchiare nella zona pericolosa della classifica. Per quanto riguarda(due dei quali in Serie B), con un bilancio di 14 vittorie per i padroni di casa, tre pareggi e un successo per gli ospiti (per 2-1 nel 1997-98, con i gol di Govedarica e Casale per il Lecce allora allenato da Cesare Prandelli).Diretta tv su Dazn(4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.(4-3-3) la probabile formazione: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Oudin, Hjulmand, Blin; Banda, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni