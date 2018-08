Leonardo sull'sms a lui inviato da Higuain: "Milan es top".



Leonardo su cosa cambia sulla linea rossonera: "Che il fascino aumenta è una certezza, ma la linea non cambia, è cauta. Cerchiamo di risolvere le situazione che ci sono già per poi fare gli innesti".



Leonardo su Bacca e Kalinic in uscita: "Non ci sono novità, cerchiamo le soluzioni migliori per tutti. Le scelte sono già abbastanza chiare, stiamo cercando di avanzare nelle situazioni che ci sono già".



Durante la presentazione di Mattia Caldara e Gonzalo Higuain hanno preso la parola anchee il presidente. Queste le loro dichiarazioni: “: ”Quando ci siamo incontrati qui l’ultima volta il 21 luglio, ho detto che l’obiettivo del nuovo proprietario è di riportare il Milan ad alti livelli. Questa operazione va proprio in questa direzione. Avere tanti giovani è molto importanti. La nostra difesa, con lui, si arricchisce di un altro giovane".sulla trattativa: "Penso che ogni trattativa ha la sua storia, può partire in un modo e finire in un altro. E' stato fatto in un ambiente molto positivo, siamo arrivati nei modi migliori per tutti. Penso che questa operazione, difficile trovare la quadra, ma siamo arrivati ad una situazione buona per tutti".su Caldara: "L'Atalanta forma anche mentalmente i suoi giocatori. A livello tecnico è un giocatore moderno, segna anche dei gol, proprio per l'attenzione, la fisicità, è intelligenza nella lettura del gioco. Viene a completare un gruppo di ragazzi con Conti, Calabria, Romagnoli. Tutti giovani con un grande futuro che uniti possono formare una difesa per tanti anni. Si discute una possibilità, Bonucci è uno dei migliori difensori al mondo, importante, preso anche per essere simbolo. Poi nel calcio le cose possono andare in un modo o nell'altro. Era il momento di valutare, avevo individuato in Mattia questo potenziale. Sono situazione diverse, Bonucci ha un valore immediato, Mattia un valore immediato e futuro. Bonucci è stato pagato un prezzo, i valori sono quelli. Noi non abbiamo cambiato linea, sappiamo i nostri paletti, questa operazione ci ha dato tanta energia, ci porta ad una dimensione importante, ci fa respirare un'aria ottimista, sarà una crescita graduale”.sulla squadra: "Il gruppo si sta formando, devo vedere anche le situazioni in uscita. Questa squadra è già competitiva, vedremo le opportunità che si presenteranno".ancora su Caldara: "Non ho avuto tempo di fare progetti, seguivo il Milan da spettatore. Mattia non lo seguivamo solo noi, erano tutti molto attenti, Juve compresa, che l'ha preso e ripreso. E' stata una bellissima opportunità, siamo riusciti a dare a questa squadra, sia in difesa sia in attacco, un salto importante".sui prossimi colpi: "Il mercato a volte si presenta in modo sorprendente, oggi c'era da studiare, di capire le opportunità, cercheremo di essere attenti e cauti".su Higuain e Caldara: "Higuain ha detto che quando incrociava l'Atalanta non voleva incontrarlo".su Higuain: "Ci sono state tante notti, non solo una. Il Milan ha un fascino enorme. Nella sua storia può avere momenti difficili, ma il fascino è enorme. Non dovevo convincerlo, le vittorie del Milan sono ricordate perché questo club ha uno stile che rimane per sempre. E' stata una trattativa particolare e bella, c'è stato un momento importante. Quando ci siamo incontrati di persona è stato un momento decisivo. Tutte le grandi squadre mirano ai grandi giocatori, poi ci sono cose fattibili ed altre meno. Avere un attaccante come Higuain è un cambio di dimensione. Può essere una cosa sognata, è diventata realizzabile. Il mercato a volte ti offre situazioni anche per fortuna. Adesso è al nostro fianco, in un momento in cui vogliamo costruire qualcosa di importante".sui nuovi dirigenti: “Non ho particolari aggiornamenti. Per ora sto ricoprendo io il ruolo di ad, penso che presto avremo una persona che si occuperà a tempo pieno della gestione del club”.su Higuain: “Avere una star come lui è un passo fondamentale per il nostro percorso. Sono sicuro che farà benissimo. Da quando è Italia ha segnato più gol di tutti in Serie A. Averlo con noi mi riempie di gioia".