Leonardo, direttore generale dell'area tecnico sportiva del Milan, al termine dell'allenamento odierno, a cui ha assistito in compagnia di Paolo Maldini, ha parlato ai microfoni di Tgcom 24: "Per me non è la prima volta, sono stato qua nei giorni scorsi, ma è sempre un'emozione venire qui a Milanello. Bakayoko? Non siamo ancora in dirittura d'arrivo, nel mercato si parla, si vede e si studia. Ancora non c'è nulla di deciso".