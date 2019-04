Il rapporto fra l'attuale allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, e l'attuale direttore tecnico, Leonardo, non è mai stato dei più idilliaci fin dal momento in cui in campo le carriere dei due, da giocatori/allenatori, si divisero. A inizio stagione quando Elliott arrivò come nuovo proprietario del club l'istinto del dirigente brasiliano verso un cambio in panchina fu sopito dalla mancanza di tempo e alternative oltre che da un rapporto ottimo del tecnico con rosa e tifoseria. Eppure, nonostante un rapporto migliorato anche grazie all'innesto di Paolo Maldini in società, le divergenze di opinioni fra Gattuso e Leonardo non sono mai mancate e anche oggi, che il Milan si gioca tantissimo del suo futuro, esistono motivi di attrito importanti fra i due. Uno su tutti? Lucas Paquetà. IL POMO DELLA DISCORDIA - Arrivato a gennaio con una grande intuizione di Leonardo sul mercato brasiliano Paquetà si è subito imposto fra i leader tecnici della squadra tanto che Gattuso non ha avuto alcun problema nell'inserirlo immediatamente fra i titolari del suo 4-3-3. Proprio il modulo tanto caro al tecnico calabrese, secondo il Corriere dello Sport, è la base da cui partono le divergenze di vedute fra Leonardo e Gattuso. Per il brasiliano Paquetà non può rendere al meglio da mezzala e andrebbe spostato più avanti a ridosso della o delle punte. in un 4-3-1-2 che ne esalterebbe letture e capacià tecniche. Per Gattuso invece, i due esterni (Calhanoglu e Suso) sono fondamentali nell'equilibrio tattico della squadra eliminando spazio offensivo per Paquetà utile in mediana per far uscire la palla con qualità dalla difesa. Divergenze, non le prime nè le uniche che porteranno inevitabilmente a una separazione a fine stagione. Il rischio, però, è che la qualificazione alla prossima Championsa possa sfumare da sotto i piedi del club, con buona pace di Gattuso, di Leonardo, di Paquetà, ma soprattutto del Milan.