Leonardo, direttore generale del Milan, parla a Sky Sport dopo il pareggio contro la Lazio: “Pareggiare la partita così alla fine fa male, i tre punti sarebbero stati un passo avanti. È un risultato comunque positivo, le assenze ci sono ma la squadra che è scesa in campo ha fatto una buona partita. Serve fargli i complimenti per la capacità di soffrire, per il vantaggio e per le cose positive. Sono convinto che la squadra crescerà”.





SULLA SQUADRA - “Ha qualità, non mi dimentico da dove siamo partiti. La squadra si sta superando. Complimenti a tutti, individualmente ad Abate e Calabria. Siamo sempre sul pezzo”.





SULLA UEFA - “Non ci occupiamo direttamente della UEFA io e Paolo ma conosciamo. Non hanno ancora una completa idea del futuro, non siamo gli unici coinvolti nel FFP. Il piano verrà presentato da noi. È una stagione piena di situazioni da risolvere. Dobbiamo avere pazienza, però ribadisco il concetto che tutti stiamo superando tutto questo”.





SU IBRA - “Lasciamo Gattuso tranquillo, lui deve pensare solo al campo. Non è il momento adatto per parlare di mercato, le voci non disturbano. Per ora niente è concreto, stiamo tranquilli, il mercato non è una priorità. Dialoghi con Ibra? Abbiamo un dialogo con tante persone. Vogliamo rientrare nel mondo del calcio, vogliamo ristabilire la posizione del Milan come mercato, politico, amministrativo ma anche sportivo”.