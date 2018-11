Diversi nomi studiati, più di un'idea per rinforzare la difesa. Il Milan non è rimasto a guardare, Leonardo e Maldini stanno lavorando su più fronti per cercare la soluzione migliore qualità-prezzo. Arriverà un difensore centrale tra gennaio e giugno e Rodrigo Caio del San Paolo rimane una opzione concreta.



CONFRONTO CON L'AGENTE - L'agente di Caio è stato a Milano nei primi giorni della settimana, prima di ripartire alla volta di Madrid. Nel confronto con Leonardo sono state ribadite le condizioni, anche favorevoli, con le quali il Milan potrebbe strappare il difensore classe 1993 al San Paolo: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Da via Aldo Rossi prendono tempo, si valutano anche altri profili forse più pronti per il calcio italiano. Rodrigo vuole l'Italia e sogna di indossare la maglia rossonera, il suo nome è in lista ma non in cima. Per scalare posizioni servirà anche un po' di pazienza.