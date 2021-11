Il Milan torna da Firenze con la prima sconfitta in questo campionato e nel day after fa anche i conti con l'infermeria, dalla quale non arrivano buone notizie. A partire da Fikayo Tomori: il difensore centrale ha un problema all'anca che verrà rivalutato alla vigilia dell'Atletico Madrid, l'inglese è dunque in dubbio per la partita di Champions League.



REBIC - Peggiori le novità per Ante Rebic: gli accertamenti hanno confermato la lesione al bicipite femorale della coscia destra, l'attaccante croato sarà rivalutato tra una decina di giorni.



MAIGNAN - Aggiornamento anche per quanto riguarda Mike Maignan: procede bene il recupero del portiere, che sta seguendo l'iter stabilito dopo l'intervento.