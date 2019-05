Il possibile passaggio del direttore sportivo Campos dal Lille al Milan può far nascere una collaborazione tra i due club sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, Pepé ha già una valutazione da 80 milioni di euro e non arriverà, ma nella squadra francese ci sono altri calciatori che possono servire ai rossoneri per ricostruire la rosa a costi contenuti come il terzino destro Zeki Celik, il difensore centrale Adama Soumaoro, i centrocampisti Boubakary Soumaré, Thiago Maia e Thiago Mendes, le ali Jonathan Bamba e Luiz Araujo.