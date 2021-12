Qualcuno l'ha definita la partita dell'anno per il Milan e probabilmente quella di domani sera a San Siro contro il Liverpool se non sarà la gara più importante della stagione, lo sarà sicuramente per il momento della squadra allenata da Stefano Pioli che si gioca tutte le sue chance di approdo agli ottavi di finale di Champions League (e il conseguente incasso a bilancio) senza però essere padrona del proprio destino. I rossoneri sono infatti obbligati a vincere contro i Reds di Klopp che sono già qualificati e matematicamente primi, per sperare nella qualificazione, ma servirà anche un pareggio tra Porto e Atletico Madrid nell'altra gara o, in caso di successo degli spagnoli, mantenere l'attuale differenza reti nei loro confronti.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Milan-Liverpool, fischio d'inizio alle ore 21, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (252). La sfida sarà inoltre visibile anche in chiaro su Canale 5 del digitale terrestre. Sarà possibile inoltre seguire l'incontro live in streaming sulle app di Now e Infinity+.



LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Kalulu, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.

LIVERPOOL (4-3-3) - Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Tsimikas; Henderson, Thiago, Keita; Minamino, Origi, Mané. All.: Klopp.