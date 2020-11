Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, prodotto del vivaio del Milan, torna, nell'intervista a la Gazzetta dello Sport, sul gol realizzato alla Juventus: "Quel gol è stato un’arma a doppio taglio. Mi ha dato una gioia immensa: segnare a quel portiere, a quel campione (Buffon, ndr) un gol così è stata una cosa incredibile. Poi difficile da gestire perché mi si chiedeva sempre di fare gol spettacolari, le aspettative sono balzate alle stelle e quindi è stato complicato. Non ero pronto, sicuramente per demeriti miei. Ma ora vedo le cose in maniera differente e sono cosciente che quel gol rimarrà nella storia, sicuramente nel mio cuore".