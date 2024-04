Milan: Lopetegui in pole, ma i tifosi non ci stanno. Sui social è #Nopetegui mania

MILAN, LOPETEGUI IN POLE: I DETTAGLI

. A fine stagione, i rossoneri diranno addio a Stefano Pioli e l'ex CT della Spagna, che ha incassato l'ok di tutti i vertici milanisti (dal patron Cardinale al senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic), è il principale candidato per la successione all'allenatore emiliano.Il nome di Lopetegui, tuttavia, non sta esaltando i sostenitori del club rossonero. L'ex tecnico del Real Madrid non è infatti giudicato dai tifosi il profilo giusto per guidare una società come il Milan. E sui social è già protagonista, a modo suo, con un hashtag particolare:

Al contrario, il popolo di fede rossonera si è sbilanciato: il preferito della tifoseria meneghina è Antonio Conte.