Milan, Lopetegui si avvicina: i dubbi del West Ham e una volontà decisiva

53 minuti fa

Il nome di Julen Lopetegui è uno dei preferiti dalla dirigenza del Milan per il post Stefano Pioli e dall'Inghilterra arrivano notizie che riguardano il West Ham, altro club che segue l'allenatore spagnolo come possibile prossimo tecnico. La dirigenza degli Hammers ha avuto colloqui produttivi con l'ex Siviglia, ma alcuni esponenti della società inglese non sono certi che l'ex ct della Spagna sia l'uomo giusto per sostituire Moyes.

Secondo quanto riportato dal The Guardian, lo spagnolo è più attratto dalla possibilità di sbarcare in rossonero, anche se il Milan sta comunque vagliando anche altre ipotesi, con il tifo organizzato meneghino che, nella giornata di ieri, ha espresso il suo disappunto per le ultime scelte della società.