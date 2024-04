Milan-Lopetegui, spunta il contratto: dettagli e ingaggio

Bozza di accordo tra Julen Lopetegui e il Milan: intesa fino al 2027 e ingaggio da 4 milioni di euro.



Julen Lopetegui si avvicina sensibilmente alla panchina del Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo scenario per cui il club rossonero avrebbe ormai scelto il successore di Stefano Pioli è sempre più concreto, tanto da trovare l'accordo su contratto e ingaggio.



I passi in avanti sarebbero figli del recente incontro andato in scena tra il tecnico iberico e Gerry Cardinale, il quale sarebbe rimasto favorevolmente impressionato da Lopetegui. Nel giro delle prossime due settimane il rebus dovrebbe risolversi: saranno giorni decisivi.