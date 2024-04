. Ildiè stato da tutti, addetti ai lavori e non, etichettato, nell'agostano sorteggio di Nyon, comeilcampione di Francia e da anni culla degli emiri qatarioti, ilvice-campione di Germania, tra l'altro solo all'ultima giornata dopo il suicidio completo in favore del Bayern Monaco, al Signal Iduna Park contro un Mainz privo di obiettivi, e ildi PIF, fondo reale dell'Arabia Saudita, che l'anno scorso ha tenuto fuori dalla Coppa due o tre corazzate di Premier e quest'anno è nuovamente sesto in classifica. Oltre chiaramente al, quinto e poi quarto in Serie A grazie alla penalizzazione della Juve, che nonostante quanto appena elencato, a detta dei più, addetti ai lavori e non, quel raggruppamento avrebbe dovuto passarlo facilmente.

Non è andata così:sprecando tante occasioni in casa contro i Magpies e a Dortmund in trasferta,. Poi ha perso 3-0 a Parigi, contro una squadra inequivocabilmente più forte, salvo poicon una delle migliori prestazioni dell'anno.bruciante, soprattutto a causa del rigore fallito da Olivier Giroud in avvio, che avrebbe potuto cambiarne le sorti, e per i tanti infortuni che hanno costretto i rossoneri ad affrontarla con una formazione stiracchiata, che a un certo punto, dopo l'uscita di Thiaw, ha visto l'inaffidabile Krunic schierato difensore centrale d'emergenza. Nel mentre, il PSG riagguantava in casa negli ultimi istanti di partita il Newcastle,concesso dal polacco Marciniak, l'arbitro tra l'altro di Roma-Milan di domani in Europa League, per uno strano fallo di mano di Livramento su tiro di Mbappè, poi trasformato dallo stesso fuoriclasse francese.

- La partita di St James Park è servita solo a indorare la pillola: vittoria in rimonta per 2-1,. Anzi,le critiche sono piovute dal cielo, furiose e impetuose come dardi, come se qualificarsi fosse non complicato o possibile, ma obbligatorio, e come se gli avversari non fossero esistiti o fossero inferiori. Come senon fosse un monito da analizzare sempre e comunque, soprattutto quando ti misuri con avversari alla tua altezza: “Non devi sempre vincere, vincono anche gli altri: questo è lo sport”.

E' bastato attendere qualche mese per avere la riprova, offerta come sempre dal campo, che non mente mai, di quanto quei ragionamenti fossero precipitosi e pretestuosi:in odore della finalissima di Wembley. Il Borussia Dortmund ha fatto fuori PSV ementre il PSG ha tolto di mezzprima nel girone dei suddetti, e poi Barcellona. La morale? Il girone non era così semplice. Il grigio "ferro", la via di mezzo, la tonalità sfumata non intriga più, oggi nel calcio o è bianco o è nero, con buona pace di chi cerca soltanto un po' di equilibrio.@AleDigio89