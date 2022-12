Per Mike Maignan non è ancora tempo del ritorno in campo. Il portiere francese è ancora alle prese con un problema al polpaccio come ha confermato anche l'esito degli esami svolti oggi . Asticella spostata un po' più in là, tra due settimane il giocatore si sottoporrà a nuovi test per capire quando potrà essere di nuovo a disposizione di Pioli.- Il Milan intanto si sta guardando intorno per cercare un sostituito di Maignan finché l'ex Lilla rimarrà fuori.la nostra anticipazione), ma i rossoneri stanno valutando se ci sono i margini per anticipare il suo arrivo a gennaio.- I nerazzurri potrebbero aprire all'idea di far partire Sportiello a gennaio, ma solo di fronte a un indennizzo (potrebbero bastare 1/2 milioni di euro).. Se l'affare dovesse decollare l'Atalanta andrà sul mercato alla ricerca di un sostituto di Sportiello, cercando un vice Musso. Idee e incastri tra i pali, il Milan sta pensando seriamente di prendere subito Sportiello.