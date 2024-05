Milan-Maignan, bivio rinnovo: rischio cessione

17 minuti fa



Tra le tante questioni da risolvere in casa Milan, oltre alla scelta dell'allenatore e quella del nuovo centravanti, c'è quella relativa al futuro di Mike Maignan, dato un accordo non semplice da trovare per il rinnovo di contratto.



Come ricorda Il Corriere dello Sport, attualmente l'accordo con il Milan scade nel 2026, ovvero tra due stagioni. Il portiere percepisce un ingaggio di circa 2.5 milioni, ma in questi anni si è affermato come uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale. Per questo nei primi discorsi tra l'entourage del giocatore e la dirigenza rossonera, la richiesta del giocatore è di 7 milioni di euro, uno stipendio "alla Leao" che dal maggio scorso è il calciatore più pagato della rosa del Diavolo. Tuttavia, non è da escludere che quest'estate il Milan possa considerare la cessione di Mike Maignan per monetizzare.