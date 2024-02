Milan, Maignan chiude (di nuovo) la porta. Cosa filtra sul futuro del portiere francese

Porta chiusa a doppia mandata per 180 minuti. Avendo Maignan a difendere i pali non dovrebbe essere una notizia ma nelle precedenti 5 partite i rossoneri avevano subito ben 8 reti. Il portiere francese ha reagito così a qualche critica di troppo, lavorando ancora di più e meglio con i compagni del reparto difensivo.- In casa Milan il tema rinnovo di Maignan resta sempre decisamente caldo. Da un lato c’è la consapevolezza di poter lavorare con relativa calma data la scadenza attuale fissata al 2026, dall’altra c’è la consapevolezza che servirà uno sforzo importante per gratificare il portiere reduce da una crescita esponenziale stagione dopo stagione. Maignan, al pari di Leao e Hernandez, viene considerato dalla proprietà come uno dei fuoriclasse della rosa e in quanto tale deve essere considerato anche dal punto di vista economico.. Non ancora una vera e propria offerta ufficiale ma una proposta verbale che, in quanto tale, può essere oggetto di discussioni e valutazioni.- Il dialogo va avanti con la comune volontà di arrivare a un accordo. Ma servirà tempo e lavoro perché oggi le parti non sono vicine.. E il mercato? C’è ilin agguato insieme al. Per il Milan sono due situazioni da monitorare fermi su una convinzione: