Su chi sarà l’uomo del calciomercato estivo in Italia ci sono pochi dubbi: Joshua Zirkzee. L’olandese sta incantando con gol, assist è quella straordinaria capacità di far giocare meglio la squadra. E poi ha quei colpi da Maradona o San Siro, giocate che fanno sobbalzare i tifosi. Non è un caso che proprio Napoli e Milan stiano già sondando il terreno con il Bologna per capire volontà, prezzo e condizioni in vista della prossima stagione.. In una classifica di profili graditi per l’attacco lo sistemiamo quantomeno sul podio.. La carta Saelemaekers potrebbe fare la differenza considerando che gli emiliani sono molto felici del rendimento del belga arrivato la scorsa estate sotto la torre degli Asinelli in prestito con diritto di riscatto.De Laurentiis ha già avuto un contatto diretto con Saputo e in caso di cessione di Osimhen sarebbe pronto a investire una cifra importante per portare Zirkzee al Napoli.Attenzione anche alla Premier League dove diverse società, Arsenal in primis, sono molto interessate al gioiello olandese Zirkzee.