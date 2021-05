Non solo Zlatan Ibrahimovic. Nel passato di Mike Maignan, nuovo portiere del Milan, c'è stato anche un incontro molto ravvicinato con Adrien Rabiot, come ha spiegato in una vecchia intervista a France Football: ​“Con Adrien ci siamo quasi menati la seconda volta che ci siamo visti. Colpa di una battuta che lui ha preso come mancanza di rispetto. È un tipo tranquillo, ma ha un carattere molto forte. Da allora andiamo d’accordo”.