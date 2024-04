Milan-Maignan, il punto sul rinnovo: tra richieste e sforzi economici

Il rinnovo di Mike Maignan con il Milan è una questione che tiene banco nell’ambiente rossonero. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, per trattenere il portiere anche nei prossimi anni e blindarlo con un prolungamento, è necessario uno sforzo economico importante da parte del club di Via Aldo Rossi. Il contratto scade nel 2026, quindi sulla carta c'è il tempo per venirsi incontro. Le parti si sono già incontrate e, secondo quanto riportato, Maignan chiederebbe almeno, come minimo, di raddoppiare il proprio stipendio. Attualmente, il transalpino percepisce un compenso da 2.8 milioni di euro. Il doppio del compenso però potrebbe non bastare, specialmente se a bussare alla porta dovessero arrivare anche i top club europei. Allo stesso tempo il Milan pensa di inserire qualche bonus che possa integrare la somma dovuta al portiere nel nuovo accordo. La sensazione è che i prossimi mesi, primaverili e soprattutto estivi, possano essere decisivi per il futuro di Maignan, con il Bayern Monaco che osserva attentamente la situazione.