Stallo per il rinnovo di Maignan? Il Milan studia i sostituti

un' ora fa



Secondo quanto riferisce Tuttosport, nella trattativa per il rinnovo di Mike Maignan c'è distanza tra le parti per quanto riguarda l'ingaggio del portiere francese che ha chiesto 8 milioni di euro a stagione. In sostanza, o il Milan e Maignan trovano un accordo economico oppure la società inviterà gli agenti del portiere a portare una proposta che soddisfi le richieste economiche del club di Via Aldo Rossi (che chiede 70-80 milioni di euro).



In caso di addio di Maignan, al Milan piace Giorgi Mamardashvili, estremo difensore 23enne del Valencia che ha una valutazione tra i 40 e i 50 milioni di euro. Il georgiano non è però l'unico profilo seguito: piace anche Michele Di Gregorio del Monza, mentre in Brasile parlano di un interessamento per Bento dell’Atletico Paranaense, da tempo nel mirino anche dell’Inter e di alcuni club della Premier League come Chelsea, Wolverhampton e Nottingham Forest.