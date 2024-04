Milan, Maignan preoccupa la Francia: quanti dubbi per l'Europeo. 'Ha bisogno di una nuova preparazione'

, l'ennesimo di questa stagione, preoccupa molto per il futuro di. Il portiere delsi è fermato nell'avvicinamento alla gara contro la Juventus per un problema al flessore della coscia e non è riuscito a scendere in campo per difendere i pali rossoneri. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno confermato la presenza di una. Un altro stop di breve, ma importante durata, in una stagione incredibilmente travagliata e che sta avendo incredibile risonanza anche in Francia dove sia l'Equipe che Le Figaro mettono in discussione la sua centralità nella nazionale francese che si giocherà l'Europeo da favorita.

Maignan nel corso della stagione e con l'addio alla nazionale di Hugo Lloris è diventato il titolare dei Galletti francesi, ma più volte il ct Didier Deschamps si è visto costretto a fare i conti con una gestione complicata del suo numero 1 per colpa dei problemini fisici che non gli hanno consentito o di essere al meglio, o di essere schierato in campo.Deschamps dovrà valutare diverse opzioni che riguardano soprattutto la gestione del fisico del suo portiere che però, salvo sorprese, potrebbe non essere a disposizione prima dei primi giorni di giugno (insieme a Theo Hernandez e Giroud) perché il club rossonero partirà per una mini-tournée in Australia a fine campionato. Così facendo