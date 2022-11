Il Milan, come comunicato ieri sul sito ufficiale, affronterà l'ultima amichevole del suo 2022 in Olanda contro il PSV Eindhoven il prossimo 30 dicembre alle ore 18.15. Secondo quanto riportato da Tuttosport per allora il club rossonero dovrebbe aver già recuperato ben tre giocatori al momento ai box: si tratta di Mike Maignan, Alexis Saelemaekers e Davide Calabria.