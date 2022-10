L'appuntamento col ritorno in campo con addosso i colori del Milan è rimandato al 2023, ma per Mike Maignan rimane ancora una flebile speranza di strappare la convocazione per il primo Mondiale della sua carriera con la maglia della Francia. Il portiere rossonero, vittima la scorsa settimana di un nuovo problema al polpaccio della gamba sinistra (questa volta si tratta del soleo, mentre a settembre aveva subito in nazionale una lesione al gemello mediale), si è recato nelle scorse ore presso il centro federale dei Bleus di Clairefontaine per una visita di prassi coi componenti dello staff medico francese.



L'ULTIMA SPERANZA - Un consulto ulteriore dopo la diagnosi stilata al termine degli esami strumentali volti col Milan, che ha già riprogrammato nuovi controlli all'inizio della settimana che verrà, per valutare la serietà dell'infortunio e definire più precisamente i tempi di recupero. Nessuna decisione è stata dunque presa in merito al percorso che Maignan dovrà affrontare da qui alle prossime settimane e tanto meno sul luogo dove il forte portiere classe '97 affronterà la riabilitazione. La speranza dell'ex numero uno del Lille è che dal consulto con i medici della nazionale campione del mondo arrivino delle risposte confortanti in merito alla possibilità di ristabilirsi in tempo utile per aggregarsi al gruppo che volerà in Qatar per difendere il titolo conquistato in Russia nel 2018.