Una squadra per avere successo deve far leva su una difesa forte. E’ un mantra del calcio, speciale nella tradizione italiana. Il Milan di Pioli sta costruendo le proprie fortune proprio su una linea di primissimo livello.Il tempo è spesso galantuomo. Ne sa qualcosa Kjaer che era stato accolto con dello scetticismo al momento del suo arrivo al Milan nel gennaio del 2020. Simon ci ha messo pochissimo a far cambiare idea ai tifosi rossoneri che adesso lo adorano. Merito di una personalità da leader e delle indubbie qualità tecniche che non erano adatte al gioco dell’Atalanta, suo club precedente. Ora il centrale danese è un’autentica certezza, il leader che guida i compagni dentro e fuori dal campo.Tra novembre e dicembre il club rossonero conta di definire il tutto con adeguamento dell’ingaggio attuale da 1,2 milioni di euro. C’è grande fiducia di arrivare a un’intesa ma senza fretta perché la volontà del ragazzo di rimanere in rossonero è un fattore determinante. Attenzione alla situazione di Romagnoli, anche lui in scadenza di contratto: sono partite le prime discussioni con